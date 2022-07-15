Тренер Казакевич рассказал, как относится к совместным тренировкам биатлонистов и лыжников
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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что не видит ничего плохого в совместных тренировках биатлонистов и лыжников.
«У меня такое часто встречается, мы с Юрием Викторовичем дружим, у меня ездят спортсмены к нему на подготовку, которые понимают, не боятся тренироваться. Поэтому ничего страшного я не вижу. Я бы многим тренерам в биатлоне посоветовал сотрудничать. Нормальный спортсмен хочет работать много и показывать результаты, тут другого пути нет. Когда-то Миронова и Шевченко были там, с этим проблем нет», — приводит слова Шашилова ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафеты Ирина Казакевич проводит сбор в группе тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.
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