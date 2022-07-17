«Думал, что он будет долго и счастливо летать». Губерниев — о гибели Малиновского

Известный российский комментатор, телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.
«Это огромная потеря для всех нас. Я парня очень любил, следил за ним, очень радовался его успехам в биатлоне. В полной мере себя реализовать Игорь, конечно, не сумел. Но его всегда манило небо. Он этого не скрывал, когда из-за проблем со здоровьем фактически закончил с большим спортом, так и не добравшись до вершин.
Думал, что он будет долго и счастливо летать. Он грезил небом, но такая нелепая смерть, так рано. Это огромная трагедия для любителей биатлона, для всех, кто его знал, любил, и для меня лично, потому что это был очень светлый человек. Я помню его глаза, его улыбку красивую. Очень жалко, я скорблю», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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