Майгуров: наши последние контакты с IBU были в мае месяце
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о взаимодействии с Международным союзом биатлонистов (IBU)
«Наши последние контакты с IBU были в мае месяце. Но мы регулярно получаем официальную рассылку от IBU, которая приходит всем национальным федерациям. IBU также отреагировал на новость о гибели Игоря Малиновского. Понимаем, что все всё читают, смотрят, что у нас происходит. Мы плотно взаимодействуем по вопросу реализации антидопинговой программы. Внеплановый допинг-контроль осуществляется среди всех спортсменов», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, что Международный союз биатлонистов отстранил спортсменов из Беларуси и России от международных стартов.
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