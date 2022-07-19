Майгуров: наши последние контакты с IBU были в мае месяце

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о взаимодействии с Международным союзом биатлонистов (IBU)

«Наши последние контакты с IBU были в мае месяце. Но мы регулярно получаем официальную рассылку от IBU, которая приходит всем национальным федерациям. IBU также отреагировал на новость о гибели Игоря Малиновского. Понимаем, что все всё читают, смотрят, что у нас происходит. Мы плотно взаимодействуем по вопросу реализации антидопинговой программы. Внеплановый допинг-контроль осуществляется среди всех спортсменов», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, что Международный союз биатлонистов отстранил спортсменов из Беларуси и России от международных стартов.