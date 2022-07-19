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Президент СБР высказался о трагической гибели Игоря Малиновского

Президент СБР высказался о трагической гибели Игоря Малиновского
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал трагический инцидент с биатлонистом Игорем Малиновским, который погиб в результате крушения вертолёта.

«Честно говоря, пока не думали над идеей сделать какой-то отдельный старт памяти имени Игоря Малиновского. Но как идея — почему нет?

Процесс расследования нам неизвестен, с нами не связывались, это не наша компетенция. К сожалению, на Камчатке такие случаи происходят с определённой периодичностью. Летать там очень непросто. Только мои глубокие соболезнования о случившемся», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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Также посмотрите видео с места крушения вертолёта с Игорем Малиновским на борту:

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