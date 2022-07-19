Президент СБР высказался о трагической гибели Игоря Малиновского
Поделиться
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал трагический инцидент с биатлонистом Игорем Малиновским, который погиб в результате крушения вертолёта.
«Честно говоря, пока не думали над идеей сделать какой-то отдельный старт памяти имени Игоря Малиновского. Но как идея — почему нет?
Процесс расследования нам неизвестен, с нами не связывались, это не наша компетенция. К сожалению, на Камчатке такие случаи происходят с определённой периодичностью. Летать там очень непросто. Только мои глубокие соболезнования о случившемся», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Также посмотрите видео с места крушения вертолёта с Игорем Малиновским на борту:
Комментарии
- 19 июля 2022
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:22
-
12:21
-
12:13
-
12:12
-
11:59
-
11:37
-
10:36
- 18 июля 2022
-
09:36
- 17 июля 2022
-
15:58
-
15:05
-
15:03
-
14:50
-
14:44
-
14:18
-
14:01
-
13:14
-
13:12
-
13:05
-
12:35
-
12:24
-
12:18
-
12:14
-
12:10
-
12:08
-
11:55
-
11:51
-
11:47
-
11:38
-
11:14
-
10:46
-
10:36
-
09:46
Партнерский контент