Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонистка сборной России Гореева объяснила, почему неудачно провела прошлый сезон

Биатлонистка сборной России Гореева объяснила, почему неудачно провела прошлый сезон
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, почему минувший сезон выдался для неё неудачным.

«Видимо, план работы в группе Шашилова мне не подходил, было много ударной работы. Сейчас всё по-другому, и мне нравится, что за нами идёт тотальный контроль – анализируется состояние спортсменов, часто биохимия, кардиограмма. И если чуть-чуть что-то не то – нам сразу дают восстановиться.

Мне показалось, что наша подготовка в прошлом сезоне была практически такая же, как и у лыжников, и мне это не подошло», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Отметим, что Анастасия является неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров.

Читайте полное интервью с Анастасией Гореевой на «Чемпионате» в 23:30.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022