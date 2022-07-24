Биатлонистка сборной России Гореева объяснила, почему неудачно провела прошлый сезон

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, почему минувший сезон выдался для неё неудачным.

«Видимо, план работы в группе Шашилова мне не подходил, было много ударной работы. Сейчас всё по-другому, и мне нравится, что за нами идёт тотальный контроль – анализируется состояние спортсменов, часто биохимия, кардиограмма. И если чуть-чуть что-то не то – нам сразу дают восстановиться.

Мне показалось, что наша подготовка в прошлом сезоне была практически такая же, как и у лыжников, и мне это не подошло», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Отметим, что Анастасия является неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров.

Читайте полное интервью с Анастасией Гореевой на «Чемпионате» в 23:30.