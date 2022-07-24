Биатлонистка сборной России Гореева назвала своих кумиров в биатлоне и лыжных гонках

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о том, кто был её кумиром в биатлоне и лыжных гонках.

«Когда я только начала заниматься, моим кумиром в биатлоне был Уле-Эйнар Бьорндален. Из женщин – Магдалена Нойнер и Тура Бергер. Из лыжников – Александр Легков», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Отметим, что Анастасия является неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров. Воспитанница лыжного клуба Наседкинa и СШОР «Истина» также занимается в Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, тренер — Баскаков Александр Владимирович. На внутренних соревнованиях Гореева представляет Московскую область.

Читайте полное интервью с Анастасией Гореевой на «Чемпионате» в 23:30.