Биатлонистка сборной России Гореева назвала своих кумиров в биатлоне и лыжных гонках

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о том, кто был её кумиром в биатлоне и лыжных гонках.
«Когда я только начала заниматься, моим кумиром в биатлоне был Уле-Эйнар Бьорндален. Из женщин – Магдалена Нойнер и Тура Бергер. Из лыжников – Александр Легков», — рассказала Гореева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Отметим, что Анастасия является неоднократной чемпионкой мира и Европы среди юниоров. Воспитанница лыжного клуба Наседкинa и СШОР «Истина» также занимается в Центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, тренер — Баскаков Александр Владимирович. На внутренних соревнованиях Гореева представляет Московскую область.
Читайте полное интервью с Анастасией Гореевой на «Чемпионате» в 23:30.
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