Жена Йоханнеса Бё опубликовала редкое фото мужа в костюме

Хедда Дэли Бё, жена пятикратного олимпийского чемпиона, норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях новое фото с мужем.
Пара посетила свадьбу друзей. Йоханнес пришёл на праздник в костюме, Хедда – в нарядном платье.
«Этот снимок был лучше, чем тот, что мы сделали в 4:39», — подписала фото Хедда.
Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё
Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году. В январе 2020 года у пары появился сын Густав.
29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафетах, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.
- 25 июля 2022
-
17:54
-
08:27
- 24 июля 2022
-
23:00
-
22:30
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
16:46
-
07:11
- 23 июля 2022
-
14:31
-
13:36
-
09:16
- 22 июля 2022
-
23:41
-
23:27
-
15:42
-
11:52
-
11:47
-
11:03
-
09:25
- 21 июля 2022
-
16:17
- 20 июля 2022
-
17:28
-
09:39
- 19 июля 2022
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:22
-
12:21
-
12:13
-
12:12
-
11:59
-
11:37
-
10:36
- 18 июля 2022
-
09:36
- 17 июля 2022
-
15:58