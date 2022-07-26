Кентен Фийон Майе посетил Гран-при Формулы-1 во Франции. Фото

Французский биатлонист, двукратный чемпион и трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Кентен Фийон Майе посетил Гран-при Формулы-1 в Ле-Кастелле (Франция).

«Два невероятных дня в компании лучших пилотов планеты», – написал Фийон Майе в своих соцсетях.

Фото: из личного архива кентена фийона майе

Фото: из личного архива кентена фийона майе

Напомним, Фийон Майе стал вторым после Мартена Фуркада французом, кому удалось выиграть более одной золотой олимпийской медали в биатлоне.

Победителем Гран-при на трассе «Поль Рикар» стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул ещё один представитель «Мерседеса» Джордж Расселл. Один из лидеров чемпионата Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», попал в аварию и сошёл с гонки.

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: