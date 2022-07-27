Динара Алимбекова показала новую причёску. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала свою новую причёску.
Фото: из личного архива динары алимбековой
Вот как выглядела Алимбекова до изменения имиджа:
Фото: из личного архива динары алимбековой
Напомним, Динара Алимбекова вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало пятое место в индивидуальной гонке. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшим результатом Динары является второе место в масс-старте на этапе в Антхольце (Италия). Белорусская биатлонистка заработала 589 очков и заняла седьмое место в общем зачёте.
Архивное видео с погибшим Игорем Малиновским:
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