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Тихонов ответил, можно ли считать предателем бывшую российскую биатлонистку Жураускайте

Тихонов ответил, можно ли считать предателем бывшую российскую биатлонистку Жураускайте
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, можно ли, по его мнению, считать предательницей бывшую российскую, а ныне литовскую биатлонистку Лидию Жураускайте, которая отказалась от гражданства России ради гражданства Литвы.

«Я не вижу в этом никакого предательства. У нас достаточное количество детей высокопоставленных чиновников уезжают за рубеж, меняют гражданство, получают образование и всё прочее.

Я гражданство не менял, живу в Беларуси сейчас — меня что, теперь предателем считать? Союзное государство, всё в полном порядке. Чтобы спортсмены не уезжали, надо создавать условия. У нас тренерами никто не хочет работать за такую нищенскую зарплату», — цитирует Тихонова «Газета.ру».

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