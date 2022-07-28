Тихонов ответил, можно ли считать предателем бывшую российскую биатлонистку Жураускайте

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, можно ли, по его мнению, считать предательницей бывшую российскую, а ныне литовскую биатлонистку Лидию Жураускайте, которая отказалась от гражданства России ради гражданства Литвы.
«Я не вижу в этом никакого предательства. У нас достаточное количество детей высокопоставленных чиновников уезжают за рубеж, меняют гражданство, получают образование и всё прочее.
Я гражданство не менял, живу в Беларуси сейчас — меня что, теперь предателем считать? Союзное государство, всё в полном порядке. Чтобы спортсмены не уезжали, надо создавать условия. У нас тренерами никто не хочет работать за такую нищенскую зарплату», — цитирует Тихонова «Газета.ру».
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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