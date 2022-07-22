«Я очень благодарна Литве». Президент России указом лишил гражданства биатлонистку

С конца февраля российский спорт оказался в изоляции. Неудивительно, что в связи с этим в стране начались разговоры о возможной смене гражданства большого количества спортсменов. Поэтому тем, что кто-то из атлетов перешёл в другую сборную, уже вряд ли удивишь. Но одна спортсменка всё-таки сумела это сделать, потому что просто отказалась от российского гражданства.

«Мы ждём отказа»

Сразу стоит сказать, что решение о смене спортивного гражданства биатлонистка Лидия Жураускайте приняла не сейчас, когда наш спорт оказался в изоляции, а ещё осенью 2021 года. Видимо, тогда 23-летняя спортсменка из Мурманска окончательно поняла, что перспектив в сборной России у неё нет.

Лидия родилась в Мурманске, начала заниматься биатлоном поздно, в 14 лет, и особых успехов не достигла. Да, у Жураускайте есть звание мастера спорта, вот только ни одного вызова в сборную России она не получила: ни в юниорскую, ни в юношескую, ни тем более в основную. В сезоне-2020/2021 биатлонистка, выступая по России, ни разу ни попала на подиум и завершила сезон лишь на 27-м месте в тотале. Какие уж тут шансы на попадание в сборную?

В качестве нового этапа карьеры Лидия решила выбрать Литву, учитывая свои корни. Обычно смена спортивного гражданства никак не влияет на смену паспорта. Многие российские биатлонисты выступают за другие национальные команды, оставаясь гражданами России: Наталья Ушкина (Румыния), Тимофей Лапшин (Южная Корея), Анастасия Кузьмина (Словакия).

В случае Жураускайте всё произошло иначе. Попасть в новую команду она решила не с помощью нового спортивного паспорта, а благодаря получению литовского гражданства. Прадедушка Жураускайте – литовец, поэтому гражданство она могла получить по упрощённой системе репатриации. Но для этого нужно было отказаться от российского паспорта. Не особо перспективная биатлонистка решила пойти на это, ведь шансы попасть в сборную Литвы весьма существенны, тем более что за российскую национальную команду она не выступала, а в литовской федерации готовы помочь с переходом.

«Лидия уже получила гражданство по программе восстановления — прадед спортсменки был литовцем, – в октябре объяснял сложившуюся ситуацию глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас. – В течение года с помощью федерации собраны все архивные документы. Мы получили решение о предоставлении ей литовского гражданства, теперь мы ждём единственную справку от России – об отказе от гражданства этой страны».

«Моя цель — Олимпийские игры»

Целью перехода биатлонистка назвала желание попасть на Олимпийские игры, которые, без сомнений, являются главной мечтой большинства спортсменов. Сперва Лидия хотела успеть сменить гражданство к Пекину, но не вышло.

«Моя главная цель – Олимпийские игры в Италии. Я не могу выступить на Олимпиаде в Пекине, потому что мы не успеваем получить гражданство, – ещё в ноябре 2021 года говорила Жураускайте. – Но мне очень важно, что меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве».

Шансы попасть в сборную и выстрелить в Литве у Лидии неплохие. Лучшая литовская биатлонистка Габриэле Лещинскайте на последнем Кубке мира заняла 81-е место в тотале, имея в активе 24 очка. Такая перспектива наравне с проблемами с биатлоном в Мурманске, по мнению одного из бывших тренеров спортсменки Александра Косорыгина, и стала причиной перехода.

«Следует сказать, что Лидия принимала решение самостоятельно. Мурманские спортсмены вообще очень часто меняют судьбу, переезжая в другие регионы. Непрерывная реконструкция спорткомплекса «Долина Уюта» продолжается уже 15 лет и всё ещё не закончилась. Бедная девушка «выросла на стройке» и не захотела на ней же и «умирать», – объяснял Косорыгин.

Лидия Жураускайте Фото: Из личного архива Лидии Жураускайте

«Она будет сожалеть»

21 июля президент России Владимир Путин подписал указ, в котором удовлетворил просьбу биатлонистки из Мурманска и лишил её российского гражданства. И это событие сразу вызвало шумиху.

«Она подающая надежды биатлонистка. В Литве будет выглядеть очень прилично: если не первым номером, то в числе лидеров, – поделился мнением двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. – Чтобы в России пробиться в национальную команду, надо попотеть. Очень смелое решение, учитывая современные реалии. Мне кажется, что она будет сожалеть. Через некоторое время поймёт, что сделала ошибку. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может, она будет успешно выступать за Литву. Всё вполне возможно. Вряд ли это можно назвать потерей для российского биатлона. Она способная спортсменка, но у нас много своих способных».

Комментатор Дмитрий Губерниев же заявил, что уход Жураускайте для отечественного биатлона абсолютно точно не станет потерей, а также попросил не раздувать факт отказа от российского гражданства.

«Это не прецедент, а частный случай. У неё литовские корни, она пошла частным путём, процедура прописана. Она не была ни в сборной, нигде. Процессы пойдут, если кто-то поменяет спортивное гражданство, будучи чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Сейчас никакой процесс не пошёл. Можно ли назвать потерей для российского биатлона? Нет».

Пока неясно, когда мы увидим Жураускайте в форме сборной Литвы. Хотя, кто знает, может, в новой команде у неё откроется новое дыхание и когда-то мы увидим её успехи на Кубке мира. Такое случалось уже неоднократно.