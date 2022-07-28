«Это абсолютно не зимняя страна». Тренер Норицын – о трудностях работы в сборной Болгарии

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын, который вернулся в национальную команду после двух сезонов работы в сборной Болгарии, рассказал о своём зарубежном опыте.

«Для меня основное неудобство в сборной Болгарии – это языковой барьер. Есть тонкости, которые ты должен спортсменам быстро объяснить, а на это уходит больше времени, и всё равно тебя до конца могут не понять. Но в принципе на второй год работы мне стало намного проще. А сейчас я уже могу по-болгарски разговаривать и понимаю всё, что касается нашей деятельности.

Ещё один фактор, который отличает сборную Болгарию от сборной России – это то, что у них нет конкуренции. На уровне Кубка Мира от Болгарии выступала девочка 2003 года рождения, которая пока ещё по старшим девушкам бегает. Есть юниор 2001 года, которого мы периодически отправляли на первенство Европы и мира. Сильной внутренней конкуренции там нет, и это один из факторов, которые мешают росту. Потому что конкуренция – это двигатель прогресса. В России она есть, и это наш очень большой плюс.

А ещё Болгария – это абсолютно не зимняя страна, и никто даже не знает, что такое биатлон. Останавливаешься где-нибудь на заправке, и люди подходят, смотрят на разрисованную машину сборной и спрашивают: «Что это у вас написано? Что означает слово биатлон?» — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» завтра, 29 июля, в 10:00.