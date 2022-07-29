Тренер сборной России Норицын предположил, мог бы Большунов стать успешным в биатлоне

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о возможных перспективах трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлоне.

«Получится ли у Большунова в биатлоне? Это невозможно угадать – нужно знать его координационные возможности, и насколько его нервная система адаптируется к какому-то новому техническому действию. Это можно посчитать и увидеть различными способами, но просто смотря на него по телевизору, определить невозможно. Конечно, кто-то, может быть, и владеет такими способностями, но тогда мы его ждём в нашей тренерской команде (улыбается)», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» 29 июля в 10:00.