Тренер сборной России Норицын предположил, мог бы Большунов стать успешным в биатлоне

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о возможных перспективах трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлоне.
«Получится ли у Большунова в биатлоне? Это невозможно угадать – нужно знать его координационные возможности, и насколько его нервная система адаптируется к какому-то новому техническому действию. Это можно посчитать и увидеть различными способами, но просто смотря на него по телевизору, определить невозможно. Конечно, кто-то, может быть, и владеет такими способностями, но тогда мы его ждём в нашей тренерской команде (улыбается)», — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Виталием Норицыным читайте на «Чемпионате» 29 июля в 10:00.
- 29 июля 2022
-
08:07
-
07:41
-
07:09
-
06:05
- 28 июля 2022
-
23:55
-
23:50
-
22:51
-
21:57
-
20:54
-
11:19
-
10:37
-
09:11
-
08:03
- 27 июля 2022
-
23:03
-
12:40
-
09:00
-
00:22
- 26 июля 2022
-
22:41
-
21:30
-
13:54
- 25 июля 2022
-
17:54
-
08:27
- 24 июля 2022
-
23:00
-
22:30
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
16:46
-
07:11
- 23 июля 2022
-
14:31
-
13:36
-
09:16
- 22 июля 2022
-
23:41
-
23:27