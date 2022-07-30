Динара Алимбекова показала, как проводит свободное время с Антоном Смольским

Олимпийская чемпионка в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала в социальных сетях, как проводит свободное от тренировок время с серебряным призёром Олимпиады-2022 Антоном Смольским.
«Сегодня запускаем водные фонарики в аквапарке», — подписала снимок Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно в начале прошлого сезона. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке.
Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). В активе Динары 589 очков. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали, Смольский же стал серебряным призёром индивидуальной гонки.
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