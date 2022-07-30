«Научу сочетать цвета. Дорого». Миронова опубликовала стильные снимки из «Москва-Сити»

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала в социальных сетях стильные снимки из «Москва-Сити». На фото Миронова позирует в образе, полностью собранном из вещей в белом цвете.

«Научу сочетать цвета в вашем гардеробе. Дорого», — подписала один из снимков Миронова. «Мы в матрице», — позднее добавила биатлонистка.

Фото: из личного архива Светланы Мироновой

Фото: из личного архива Светланы Мироновой

Фото: из личного архива Светланы Мироновой

Фото: из личного архива Светланы Мироновой

Фото: из личного архива Светланы Мироновой

Фото: из личного архива Светланы Мироновой

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Миронова заработала 197 очков и заняла 34-е место в общем зачёте. Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, на счету которой 366 очков и 20-е место в личном зачёте. «Большой хрустальный глобус» завоевала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд (957 очков).

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. Смогут ли принять в нём участие россияне, пока неизвестно.