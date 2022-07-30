«Мы не вычёркивали этих спортсменов». Башкиров — о подготовке Бабикова и Елисеева

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил, как распределяется участие в подготовке Александра Логинова между ним и личным тренером спортсмена Александром Касперовичем.

«Мы закрываем разные аспекты. Если бы оба ходили по трассе, смотрели в трубу и проводили тренировки, можно было бы сравнивать. Планы Логинова на 95% мои, конкретику и нюансы обязательно обсуждаем с Касперовичем. Мы регулярно на связи», — приводит слова Башкирова «Матч ТВ».

Также специалист отметил детали работы с биатлонистами Матвеем Елисеевым и Антоном Бабиковым.

«Мы не вычёркивали этих спортсменов, следим за ними. Гараничев, знаю, работает с личным тренером Максимом Кугаевским, готовится выступить на летнем Кубке Содружества в Сочи. По Матвею информации нет. На начало подготовительного периода некоторые показатели здоровья не позволяли ему получить медицинский допуск. Изменилась ли эта ситуация, сказать не могу», — сказал Башкиров.