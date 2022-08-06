Екатерина Юрлова-Перхт: сапсёрфинг — замечательное средство восстановления!

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт опубликовала новое видео в социальных сетях. Спортсменка в сопровождении инструктора катается на сапсёрфе.
«Разнообразие в тренировочном процессе — одна из важных составляющих результативности. Сапсёрфинг — замечательное средство восстановления! И не только в спорте!» — написала Юрлова-Перхт.
37-летняя Екатерина Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте, победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования, многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшей представительницей России стала Кристина Резцова, заработавшая 366 очков и занявшая 20-е место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).
- 6 августа 2022
-
15:22
-
09:58
-
09:48
- 5 августа 2022
-
17:41
-
09:35
- 4 августа 2022
-
17:44
-
16:07
-
10:11
- 3 августа 2022
-
19:41
-
09:56
- 2 августа 2022
-
09:15
-
08:17
-
00:33
- 1 августа 2022
-
22:52
-
17:46
-
14:07
-
12:12
-
08:30
- 30 июля 2022
-
16:05
-
14:43
-
14:21
-
11:43
-
09:55
-
09:47
-
09:31
-
00:35
- 29 июля 2022
-
12:01
-
11:24
-
08:53
-
08:07
-
07:41
-
07:09
-
06:05
- 28 июля 2022
-
23:55
-
23:50