Кристиансен стал лучшим в масс-старте на фестивале Blink, Т. Бё не смог пробиться в финал

В норвежском Саннесе прошёл мужской масс-старт в рамках традиционного лыжероллерного фестиваля Blink – 2022. Гонку выиграл олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен. Ранее Кристиансен также был лучшим в суперспринте.

Примечательно, что обладатель Кубка мира – 2021/2022, француз Кентен Фийон Майе финишировал лишь 12-м, а триумфатор Олимпиады – 2022, норвежец Йоханнес Бё – восьмым.

При этом такие топовые биатлонисты, как норвежцы Тарьей Бё и Стурла Холм Легрейд, а также француз Эмильен Жаклен не сумели успешно преодолеть полуфинальную стадию соревнований.

Blink-2022. Саннес (Норвегия). Мужской масс-старт. Финал

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 13.11,3

2. Антонtн Гигонна (Франция) – отставание + 2,3 секунды

3. Мартин Улдаль (Норвегия) + 3,5 …

8. Йоханнес Бё (Норвегия) + 23,9 …

11. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) + 58,3

12. Кентен Фийон-Майе (Франция) + 1.09,7.