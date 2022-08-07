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Шведка Перссон стала победительницей масс-старта на лыжероллерном фестивале Blink

Шведка Перссон стала победительницей масс-старта на лыжероллерном фестивале Blink
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В норвежском Саннесе завершился женский масс-старт в рамках традиционного лыжероллерного фестиваля Blink – 2022. Победительницей гонки стала шведская биатлонистка Линн Перссон. Второй финишировала француженка Лу Жанмонно, третьей — норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Blink-2022. Саннес (Норвегия). Женский масс-старт

1. Линн Перссон (Швеция) – 14.50,7
2. Лу Жанмонно (Франция) – отставание + 4,8 секунды
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) + 9,8
4. Каролин Офигстад Кноттен (Норвегия) + 10,2
5. Маркета Давидова (Чехия) + 19,6 …
8. Марте Рёйселанд (Норвегия) + 35,1.

Отметим, что у мужчин в той же дисциплине победу одержал олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен.

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