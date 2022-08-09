«Совсем не по-мужски, подленько». Шипулин – о намерении лишить Дробязко гражданства Литвы

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин оценил намерение властей Литвы лишить уроженку Москвы, фигуристку Маргариту Дробязко гражданства и государственных наград за участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

«Власти Литвы угрожают лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, если они примут участие в шоу «Лебединое озеро» Татьяны Навки. По мнению литовских властей, участие фигуристов в российском шоу считается государственной изменой (!).

А Маргарите Дробязко ещё и пригрозили лишением литовского гражданства. Депутат Сейма Стасис Шедбарас говорит, мол, оно досталось ей «в подарок», а теперь его можно и «отозвать». Справедливости ради, гражданство Маргарите предоставили, чтобы она могла представлять Литву на международных соревнованиях. Так что вряд ли это считается «подарком». И даже, как бы там ни было, но отбирать подарки у женщин — совсем не по-мужски, как-то подленько что ли.

А вообще, читая такие заявления официальных лиц, кажется, что безумным попыткам отменить всё русское и изолировать россиян раз и навсегда нет предела. В таких действиях нет ни логики, ни смысла, ни пользы, ни-че-го, кроме абсурда и глупости. С кем воюете-то? Со спортсменами? И главное — зачем?

Дробязко и Ванагас — лучшие фигуристы Литвы за всю историю. Они 5 раз представляли республику на Олимпиадах. И до сих пор ни одна литовская пара в танцах на льду не смогла даже приблизиться к результатам дуэта Дробязко и Ванагаса. А сейчас Литва хочет «отменить» собственных граждан за одно только участие в шоу в России. А как же быть с теми медалями чемпионатов мира и Европы, которые Дробязко и Ванагас принесли Литве? Это тоже отменяется? Литва и от них откажется?» — написал Шипулин в своих социальных сетях.

Дробязко выступала в танцах на льду вместе с Повиласом Ванагасом. Они являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2000 года. В отношении коренного литовца Ванагаса, который также участвует в шоу Навки, обсуждается вопрос о лишении госнаград. В 2000-м дуэт был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.