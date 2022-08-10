Кристина Резцова снялась с первых этапов Кубка Содружества

Двукратный призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) биатлонистка сборной России Кристина Резцова решила пропустить первые два этапа Кубка Содружества, которые пройдут в Сочи и Минске. Об этом рассказал главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин.

«У Кристины давно была спланирована подготовка к зимнему сезону, и она не стала ничего менять, стараясь подойти в хорошей форме именно зимой», — приводятся слова Редькина в телеграм-канале «Арена Урала».

Также сообщается, что от сборной ХМАО на этапах выступят Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Владислава Гаврилова, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Михаил Бурундуков и Алексей Вагин, а также Михаил Морилов и Виктория Метеля.

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