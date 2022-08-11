Нуждов объяснил, почему биатлонистка Бех будет представлять Московскую область

Президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объяснил, почему ранее выступавшая за Украину биатлонистка Екатерина Бех будет представлять Московскую область на внутрироссийских стартах.
«Они с личным тренером обратились с таким предложением, я ответил положительно. Почему не помочь? Спортсмен она известный. Я её знаю как спортсменку ещё с детского возраста. Она в лыжных гонках начинала, затем в биатлон перешла.
С моими спортсменками бегала на первенстве Московской области, пересекались. Живёт она в Одинцово. То есть по территориальности к нам ближе всего», – приводит слова Нуждова «Матч ТВ».
Отметим, что до 2018 года Бех выступала за сборную России, затем сменила спортивное гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях. В апреле 2022 года стало известно, что биатлонистку исключили из состава украинской сборной.
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