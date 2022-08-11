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Нуждов объяснил, почему биатлонистка Бех будет представлять Московскую область

Нуждов объяснил, почему биатлонистка Бех будет представлять Московскую область
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Президент федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объяснил, почему ранее выступавшая за Украину биатлонистка Екатерина Бех будет представлять Московскую область на внутрироссийских стартах.

«Они с личным тренером обратились с таким предложением, я ответил положительно. Почему не помочь? Спортсмен она известный. Я её знаю как спортсменку ещё с детского возраста. Она в лыжных гонках начинала, затем в биатлон перешла.

С моими спортсменками бегала на первенстве Московской области, пересекались. Живёт она в Одинцово. То есть по территориальности к нам ближе всего», – приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Отметим, что до 2018 года Бех выступала за сборную России, затем сменила спортивное гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях. В апреле 2022 года стало известно, что биатлонистку исключили из состава украинской сборной.

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