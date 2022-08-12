Стурла Холм Легрейд показал актуальную физическую форму. Фото

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, биатлонист сборной Норвегии Стурла Холм Легрейд опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил снимок с тренировки, на котором можно оценить его нынешнюю физическую форму.
Фото: из личного архива стурлы холм легрейда
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 25-летний Легрейд занял второе место, уступив только представителю Франции Кентену Фийону Майе. Норвежец заработал 736 очков, а Фийон Майе — 1014. Француз завоевал «Большой хрустальный глобус». Третье место в общем зачёте занял представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, на счету которого 717 очков. Лучшим среди российских спортсменов стал Александр Логинов, который с 413 очками стал 17-м.
Архивное видео с погибшим Игорем Малиновским:
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