Стал известен состав сборной Германии на чемпионат мира по летнему биатлону

В сборной Германии определились с составом на чемпионат мира по летнему биатлону 2022 года, сообщает Fondo Italia. Германию представят восемь женщин и столько же мужчин.



Помимо олимпийской чемпионки Пекина-2022 Денизе Херрман, в женскую команду войдут Марион Визенсартер, Ханна Кебингер, Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Хильдебранд и Анна Вайдель. Как отмечает итальянское издание, Франциска Пройс пропустит чемпионат, потому что находится не в лучшей физической форме.



Мужскую команду сформируют Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Лукас Фрачер, Йоханнес Кюн, Филипп Хорн, Роман Рес и Давид Цобель.



Чемпионат мира по летнему биатлону 2022 года пройдет в Рупольдинге (Германия) с 25 по 28 августа.

Новость по теме Тренер сборной России рассказал, чем норвежские биатлонисты отличаются от российских