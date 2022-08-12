Стал известен состав сборной Германии на чемпионат мира по летнему биатлону
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В сборной Германии определились с составом на чемпионат мира по летнему биатлону 2022 года, сообщает Fondo Italia. Германию представят восемь женщин и столько же мужчин.
Помимо олимпийской чемпионки Пекина-2022 Денизе Херрман, в женскую команду войдут Марион Визенсартер, Ханна Кебингер, Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Хильдебранд и Анна Вайдель. Как отмечает итальянское издание, Франциска Пройс пропустит чемпионат, потому что находится не в лучшей физической форме.
Мужскую команду сформируют Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Лукас Фрачер, Йоханнес Кюн, Филипп Хорн, Роман Рес и Давид Цобель.
Чемпионат мира по летнему биатлону 2022 года пройдет в Рупольдинге (Германия) с 25 по 28 августа.
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