Видео: Йоханнес Бё забавно станцевал на тредбане после тренировки

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях забавный танец, который исполнил на собственном тредбане.

«Воскресенье», — подписал ролик младший Бё, а также призвал подписчиков оценить свой танец.

Ранее Йоханнес выступил на традиционном лыжероллерном турнире Blink, который прошёл в норвежском Саннесе. Он занял лишь 15-е место в суперспринте и 8-е в масс-старте.

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафетах, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.