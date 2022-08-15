Жена Йоханнеса Бё опубликовала милое селфи с мужем из самолёта. Они отправились в Лондон

Хедда Дэли Бё, жена пятикратного олимпийского чемпиона, норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, опубликовала в социальных сетях милое селфи с супругом из самолёта. Пара вылетела в Лондон (Великобритания).

Фото: из личного архива Хедды Дэли Бё

Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году. В январе 2020 года у пары появился сын Густав.

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафетах, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.