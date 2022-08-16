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Экс-президент СБР Драчёв — о рекомендации IBU: у российского биатлона пока нет шансов

Экс-президент СБР Драчёв — о рекомендации IBU: у российского биатлона пока нет шансов
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение исполкома IBU рекомендовать конгрессу оставить в силе приостановление членства Российской и Белорусской федераций в Международном союзе биатлонистов до выполнения определённых условий.

«Однозначно ожидаемое решение. Нет веры ни в конгресс IBU, ни в руководство IBU, которое сейчас смотрит за океан. Никаких шансов у российского биатлона пока нет. Если мы не возьмём власть в свои руки, то нас никто не вернёт в международный спорт», — сказал Драчёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Предложение будет представлено на утверждение Конгрессу IBU, который состоится в Зальцбурге (Австрия) 15-18 сентября 2022 года.

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