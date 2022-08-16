В Госдуме отреагировали на рекомендацию исполкома IBU продлить отстранение России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение исполкома IBU рекомендовать конгрессу оставить в силе приостановление членства Российской и Белорусской федераций в Международном союзе биатлонистов до выполнения определённых условий.

«IBU должен развивать спорт, в частности, биатлон во всём мире. Но, судя по происходящему, именно эта организация и толкает спортсменов в политику. Хотя, как мы знаем, спорт должен быть вне политической сферы. Это говорится и в Олимпийской хартии. Получается, IBU косвенно пытается идти против и призывает российских и белорусских спортсменов занять какую‑либо позицию в политическом вопросе. Требуют они публичных высказываний и от национальных федераций.

IBU явно занимается не своим делом. Нашим спортсменам и функционерам пора выработать жёсткую позицию и обращаться в суд, — приводит слова Свищева пресс‑служба комитета.

В начале марта IBU отстранил россиян и белорусов от участия в соревнованиях под эгидой организации, а впоследствии объявил о начале процедуры отстранения СБР и БФБ с немедленным вступлением в силу.