Сегодня, 16 августа, Международный союз биатлонистов (IBU) порекомендовал Комитету организации продлить приостановление членства Российской и Белорусской федераций в организации до выполнения определённых условий.

IBU требует не снимать санкции с федераций, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU, например, чётко дистанцируются от спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Когда российские биатлонисты смогут вернуться на международные турниры?»

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря.