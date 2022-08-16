Шашилов — о рекомендациях IBU: в этом году мы не особо рассчитывали. Жизнь продолжается

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов высказался о рекомендациях IBU продлить приостановление членства Российской и Белорусской федераций в организации до выполнения определённых условий.
IBU требует не снимать санкции с федераций, пока они не продемонстрируют свою полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU, например, чётко дистанцируются от спецоперации на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).
«Вы же понимаете, что творится. Идёт спецоперация. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Всё равно всё вернётся. В этом году мы особо не рассчитывали. Есть возможность нормально поработать, найти замену. Народ у нас возрастной, в течение трёх лет всё равно будут потери. Кто-то будет рожать, кто-то ещё что-то делать. Жизнь продолжается, она не останавливается на том, что сейчас происходит.
Предложение IBU — предательство страны. Я думаю, это всё в прошлом. Хотя кто знает? Какие люди в наше время есть? Всякое бывает, я за последнее время с разными сталкивался. Но у меня всё на позитиве. Надо работать, искать, копать, надеяться и верить», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
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