Валерий Польховский — о требованиях IBU: никто нам не должен диктовать свои условия

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), касающейся продления приостановки членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Исполком IBU рекомендовал конгрессу сохранить приостановку до тех пор, пока СБР и БФБ не дистанцируются от спецоперации на Украине, тем самым продемонстрировав «полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU».

«Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Когда я работал главным тренером сборной, то встречался с руководством IBU, должен сказать, что тогда у нас сложились прекрасные отношения. Понятно, что ситуация поменялась, но задачи российского биатлона остались прежними, они были заложены ещё нашими прославленными ветеранами.

Поэтому сложившаяся ситуация мне непонятна. В России, как и во многих других странах, биатлонисты являются сотрудниками различных силовых структур, и никто сейчас этого менять не будет. У Союза биатлонистов России свои задачи: помогать в формировании здорового образа жизни, вовлекать в спорт молодое поколение, заниматься его воспитанием. В этом ему помогает Министерство спорта РФ, которое реализует определённые программы, направленные на развитие биатлона. Так было всегда, мы и сейчас готовы соревноваться на мировом уровне, но продолжать идти выбранным путём, и никто нам в этом плане не должен диктовать свои условия», — приводит слова Польховского ТАСС.