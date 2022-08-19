РУСАДА вынесло российской биатлонистке предупреждение за нарушение антидопинговых правил

В четверг, 18 августа, в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА состоялись слушания по делу 20-летней биатлонистки Валерии Жаббаровой, которая обвинялась в нарушении антидопинговых правил.

По итогам разбирательства спортсменка, представляющая Московскую область, была признана виновной в нарушении пункта 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. Ей вынесли наказание в виде предупреждения.



Напомним, поводом для обвинений в нарушении антидопинговых правил послужила допинг-проба спортсменки, которая была отобрана 15 марта 2021 года на первенстве России по биатлону в Ижевске. В пробе биатлонистки был обнаружен мельдоний, который Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) включило в список запрещённых веществ.