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РУСАДА вынесло российской биатлонистке предупреждение за нарушение антидопинговых правил

РУСАДА вынесло российской биатлонистке предупреждение за нарушение антидопинговых правил
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В четверг, 18 августа, в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА состоялись слушания по делу 20-летней биатлонистки Валерии Жаббаровой, которая обвинялась в нарушении антидопинговых правил.

По итогам разбирательства спортсменка, представляющая Московскую область, была признана виновной в нарушении пункта 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. Ей вынесли наказание в виде предупреждения.

Напомним, поводом для обвинений в нарушении антидопинговых правил послужила допинг-проба спортсменки, которая была отобрана 15 марта 2021 года на первенстве России по биатлону в Ижевске. В пробе биатлонистки был обнаружен мельдоний, который Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) включило в список запрещённых веществ.

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