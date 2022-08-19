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Серебряный призёр Олимпийских игр Флукигер сдал положительную допинг-пробу

Серебряный призёр Олимпийских игр Флукигер сдал положительную допинг-пробу
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Серебряный призёр Олимпийских игр по маунтинбайку в кросс-кантри Матиас Флукигер временно отстранён из-за допинга перед запланированной 19 августа гонкой на горных велосипедах на чемпионате Европы. Спортсмен получил положительный результат на допинг-пробу, взятую на национальном чемпионате в июне, сообщает AP News. На его олимпийскую медаль случай пока не повлиял.

В допинг-пробе спортсмена обнаружены следы препарата «Зеранол», который используется в животноводстве для стимуляции роста мышечной массы и повышения усвояемости кормов. Проводится расследование, подробности которого обнародуют, когда будет завершено дисциплинарное дело.

Флукигеру 33 года. Он стал чемпионом мира в командной эстафете на горных велосипедах в 2019 году.

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