Черезов: если Норвегию отстранят, то это будет крах для биатлона и всего спорта

Глава Федерации биатлона Удмуртской республики, трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов прокомментировал информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.

«Главное, чтобы все страны были равны перед законом и не было исключений для кого-то. Но если предположить факт того, что Норвегию отстранят от международных соревнований, то это будет крах для биатлона и всего спорта. Россия и Норвегия — одни из ведущих стран в нашем виде, и без их участия это может привести к катастрофе спорта на международной арене», — приводит слова Черезова «РБК-Спорт».

Напомним, по действующим в стране правилам взять допинг-тест у юниоров можно только с согласия опекунов, а следовательно, только после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако это расходится с положением антидопингового кодекса, согласно которому подобное предупреждение возможно только при необходимости.



Такая ситуация в Норвегии наблюдается уже не менее двух лет, поэтому спортивные власти всерьёз опасаются, что в 2023 году ВАДА наложит на весь спорт страны санкции.