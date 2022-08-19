Эберг — о своей модифицированной винтовке: теперь не нужно бегать с мёртвым грузом

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала о работе над своей винтовкой в межсезонье.
«Я заменила ложу винтовки. Конечно, это не говорит о серьёзных изменениях, но я многое перенастроила и хотела уменьшить вес оружия. До этого моя винтовка была довольно тяжёлой – около четырёх килограммов. А сейчас я сэкономила несколько сотен граммов на всякий случай. Разница будет заметна. Теперь не нужно бегать с этим мёртвым грузом, и я могу позволить себе ещё больше корректировок, которые хотела сделать раньше, но не могла», – приводит слова Эберг Expressen.
Шведская спортсменка является победителем индивидуальной гонки на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане и олимпийской чемпионкой в эстафете в Пекине. Также на счету спортсменки неоднократные личные и командные подиумы на этапах Кубка мира.
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