Динара Алимбекова показала, как готовится к свадьбе. Фото

Олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях новые фотографии с покупкой из свадебного салона. Возлюбленным спортсменки является лидер мужской сборной Беларуси по биатлону — Антон Смольский. Об их отношениях стало известно в начале прошлого сезона. А в июле 2022 года пара объявила о помолвке.
«За день до вылета на соревнования успела заняться свадебными хлопотами», — подписала фото Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). В активе Динары 589 очков. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали, Смольский же стал серебряным призёром индивидуальной гонки.
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