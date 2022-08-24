«Группа Каминского после Семинского». Латыпов, Емерхонов и Первушин сделали шуточное фото

Российский биатлонист Евгений Емерхонов опубликовал в социальных сетях шуточное фото со сбора группы тренера сборной России Юрия Каминского на Семинском перевале (Алтай), который прошёл с 6 по 23 августа.

На снимок попали трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Роман Ерёмин, Александр Корнев и сам Емерхонов. Евгений обработал снимок через фильтр искажения.

«Группа Каминского после Семинского», — подписал фото Емерхонов.

Фото: из личного архива Евгения Емерхонова

Сезон-2022/2023 Кубка мира по биатлону стартует этапом в Контиолахти (Финляндия), проведение которого запланировано на период с 29 ноября по 4 декабря. На данный момент достоверно неизвестно, допустит ли Международный союз биатлонистов (IBU) россиян до стартов.