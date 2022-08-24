Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анна Сола и Ирина Лещенко пропустят сезон, они ушли в декретный отпуск

Анна Сола и Ирина Лещенко пропустят сезон, они ушли в декретный отпуск
Анна Сола
Комментарии

Белорусские биатлонистки Анна Сола и Ирина Лещенко пропустят сезон, они ушли в декретный отпуск. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину сообщил старший тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков.

Напомним, сборная Беларуси по биатлону выступит на Кубке Содружества. Соревнования призваны стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU). Первый этап соревнований проходит в Сочи (Россия) с 25 по 28 августа (роллеры: спринт, гонка преследования, масс-старт). Следующий раунд состоится в Раубичах (Беларусь) с 13 по 19 сентября.

Анна Сола является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года в спринте. Ирина Лещенко − олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете.

Новость по теме
СМИ: белоруски Сола и Лещенко пропустят этап Кубка Содружества в Сочи по личным причинам
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022