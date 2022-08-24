Анна Сола и Ирина Лещенко пропустят сезон, они ушли в декретный отпуск

Белорусские биатлонистки Анна Сола и Ирина Лещенко пропустят сезон, они ушли в декретный отпуск. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину сообщил старший тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков.

Напомним, сборная Беларуси по биатлону выступит на Кубке Содружества. Соревнования призваны стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU). Первый этап соревнований проходит в Сочи (Россия) с 25 по 28 августа (роллеры: спринт, гонка преследования, масс-старт). Следующий раунд состоится в Раубичах (Беларусь) с 13 по 19 сентября.

Анна Сола является бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года в спринте. Ирина Лещенко − олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете.