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СМИ: белоруски Сола и Лещенко пропустят этап Кубка Содружества в Сочи по личным причинам

СМИ: белоруски Сола и Лещенко пропустят этап Кубка Содружества в Сочи по личным причинам
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Представительницы сборной Беларуси – бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 Анна Сола и олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете Ирина Лещенко (Кривко) пропустят первый этап Кубка Содружества, который пройдёт в Сочи с 23 по 29 августа. Следующий раунд соревнований состоится в Раубичах (Беларусь) с 13 по 19 сентября.

«Наверняка по личным причинам пропустят соревнования в Сочи Анна Сола и Ирина Лещенко, но эти причины приятные, не переживайте. Когда придёт время, а оно придёт совсем скоро, девушки их озвучат сами», — говорится в сюжете телеканала «Беларусь 5», на который ссылается «Прессбол».

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).

Полное расписание Кубка Содружества доступно здесь.

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