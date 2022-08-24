Российская биатлонистка Светлана Миронова пропустит этап Кубка Содружества в Сочи из-за последствий болезни. Об этом сообщил старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын.

«Примет ли участие в сочинском этапе Миронова? Сто процентов нет. Всё из-за последствия весенних болезней», — сказал Норицын в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

28-летняя Светлана Миронова является серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете.

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU). Кубок состоит из шести этапов, которые пройдут в Сочи (Россия), Раубичах (Беларусь), Тюмени (Россия).