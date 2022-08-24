Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Светлана Миронова пропустит этап Кубка Содружества в Сочи

Светлана Миронова пропустит этап Кубка Содружества в Сочи
Комментарии

Российская биатлонистка Светлана Миронова пропустит этап Кубка Содружества в Сочи из-за последствий болезни. Об этом сообщил старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын.

«Примет ли участие в сочинском этапе Миронова? Сто процентов нет. Всё из-за последствия весенних болезней», — сказал Норицын в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

28-летняя Светлана Миронова является серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в эстафете.

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU). Кубок состоит из шести этапов, которые пройдут в Сочи (Россия), Раубичах (Беларусь), Тюмени (Россия).

Российским биатлонистам предлагают продать родину. Но даже так на Кубок мира не пустят! Российским биатлонистам предлагают продать родину. Но даже так на Кубок мира не пустят!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022