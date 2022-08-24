«Мои слёзы видел только муж». Сола — о том, как тяжело воспринимала неудачи на ОИ-2022

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, как воспринимала неудачные результаты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Мне очень хотелось выиграть для Беларуси медаль на Олимпиаде – я делала для этого всё, что могла, и подошла к Играм в очень хорошей форме. Но мне не удалось избавиться от постоянных мыслей о предстоящих гонках. Наверное, я слишком много пробежала их в своей голове. И в результате самой лучшей стала та, на старт которой вышла абсолютно спокойной и хладнокровной.

Была уверена, что в гонке преследования ничего не светит, а в результате едва не попала на пьедестал. Стала четвёртой – к своему немалому удивлению.

Мои слёзы на той Олимпиаде видел только один человек – самый близкий и любимый. Муж Станислав сказал тогда: «Аня, ты всё равно самая лучшая!» Он сам спортсмен, отличный велогонщик, и прекрасно понимал, что я испытала», — приводит слова Солы Bet.News.