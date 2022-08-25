«У меня нет претензий к Шашилову». Биатлонистка Сливко объяснила, почему сменила тренера

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о причинах, из-за которых сменила наставника. Ранее её тренером был Михаил Шашилов, сейчас – Андрей Падин.



«Сразу хочу сказать, что у меня нет никаких претензий к Михаилу Викторовичу Шашилову и его методам подготовки. С ним, если помните, я выиграла летний чемпионат России. Но так получилось, что в первый год в его группе я заболела ковидом, и весь сезон насмарку. По итогам того сезона я не отобралась в команду, выступала в основном на этапах Кубка России.



К чемпионату России в Тюмени меня готовил Андрей Викторович Падин. И выступила я там очень достойно, считаю. Удалось даже спринт выиграть, что раньше я считала невозможным – тут ведь нужна быстрая и точная стрельба и быстрые ноги. На данный момент я продолжаю готовиться именно с ним», – сказала Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.



Полное интервью с Викторией Сливко читайте на «Чемпионате» утром, 25 августа.