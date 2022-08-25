Истомин: 1-2 сезона без Кубка мира по биатлону переживём. Главная цель — Олимпиада-2026

Тренер сборной России Артём Истомин рассказал, будет ли следить за этапами Кубка мира по биатлону на фоне отстранения российских спортсменов от международных стартов.

«Буду обязательно следить за Кубком мира даже без сборной России, чтобы смотреть за новыми тенденциями и изменениями. Будем всё это анализировать, как там выступают наши соперники. Рано или поздно мы туда вернёмся. Нам нужно будет быть готовыми к конкуренции. У нас есть все шансы для этого. Все группы друг с другом общаются, делятся опытом. Все понимают, что цель у нас одна. Думаю, что один-два сезона без Кубка мира мы переживём. Мы же готовимся к главной цели — Олимпиаде-2026», — цитирует Истомина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Международный союз биатлонистов (IBU) в соответствии с рекомендациями МОК отстранил российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.