Динара Алимбекова: нам нужно выступать на международных соревнованиях

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась по теме отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
«Нам всем, конечно, хочется выступать с лучшими в мире, хоть и конкуренция в российском биатлоне достаточно хорошая. Нам нужно выступать на международных соревнованиях. Не могу сказать конкретно, сколько я готова терпеть. Понятно, что это сказывается на тренировочном процессе, когда нужно искать мотивацию, а мы находимся в подвешенном состоянии, не знаем, какой будет сезон, не знаем, чего требовать от себя в первую очередь. Не готова сказать, что буду терпеть столько, сколько нужно. Всё-таки у женщины есть вариант поставить свою карьеру на паузу. Но в целом я настраиваю себя на хорошее», − передаёт слова Динары Алимбековой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Алимбекова одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту и 43,7 секунды, допустив на огневых рубежах по одному промаху.
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