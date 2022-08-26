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Анна Сола: соревноваться в России было тяжело. И физически, и морально

Анна Сола: соревноваться в России было тяжело. И физически, и морально
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола заявила, что ей было непросто соревноваться в России на фоне событий на Украине.

Напомним, спортсменка принимала участие в Открытом чемпионате России по биатлону, который проходил в Тюмени с 28 марта по 4 апреля 2022 года. Изначально Сола не планировала участвовать в этом турнире.

«Я была напугана событиями на Украине. И очень уставшая после сезона. Больше всего хотела, чтобы меня никто не трогал. Ещё по приезде в Беларусь сильно простудилась и ехать в Тюмень, провалявшись до этого в кровати, не видела особого смысла. Но у меня есть контрактные обязательства. Соревноваться в России было тяжело. И физически, и морально», — сказала Сола в интервью блогу «Отражение».

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