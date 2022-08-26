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Анна Сола объяснила, почему не делает публичных заявлений в поддержку Украины

Анна Сола объяснила, почему не делает публичных заявлений в поддержку Украины
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола объяснила, почему, отказавшись подписать письмо в поддержку президента страны Александра Лукашенко, не стала делать публичных заявлений в поддержку Украины.

«Это очень сложная тема для интервью. Скажу только, что ничего не понимаю в политике. Не вижу смысла публично рассуждать о том, в чём не разбираюсь», — сказала Сола в интервью блогу «Отражение».

Ранее стало известно, что Анна Сола не будет выступать в следующем сезоне, так как уйдёт в декретный отпуск. Сборная Беларуси по биатлону в настоящее время принимает участие в Кубке Содружества, который стал альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU). Первый этап соревнований проходит в Сочи (Россия) с 25 по 28 августа.

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