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«Не касаемся политики». Глава СБР Майгуров рассказал об общении с украинскими коллегами

«Не касаемся политики». Глава СБР Майгуров рассказал об общении с украинскими коллегами
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал об общении с украинскими коллегами.

«Я регулярно общаюсь с некоторыми членами исполкома IBU, но их имена называть не буду. Постоянно общаюсь и с представителями IBU в плане реализации нашей антидопинговой программы, последнее зум-совещание я проводил 16 августа. Мы не закрываемся от всего мира.

С украинскими коллегами мы сохраняем контакты на уровне президент – президент. Равно как и с другими руководителями национальных федераций. Периодически мы обмениваемся рабочей информацией и в таких разговорах вообще не касаемся политической ситуации. На уровне обычных человеческих отношений не стоит этого делать», — сказал Майгуров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Виктором Майгуровым читайте на «Чемпионате»:

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