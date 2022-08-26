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Филипп Хорн выиграл суперспринт на чемпионате мира по летнему биатлону

Филипп Хорн выиграл суперспринт на чемпионате мира по летнему биатлону
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На чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге определились обладатели медалей в суперспринте у мужчин. Лучший результат показал представитель Германии Филипп Хорн, допустивший два промаха на огневых рубежах. Менее секунды, несмотря на три промаха, уступили победителю сразу три биатлониста: шведы Себастиан Самуэльссон и Пеппе Фемлинг, а также немец Юстус Штрелов.

Российские биатлонисты отстранены от участия в чемпионате мира из-за ситуации на Украине.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Суперспринт

1. Филипп Хорн (Германия) – 16.55,4 (2)
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 0,2 (3)
3. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 0,7 (3)
4. Юстус Штрелов (Германия) – 0,9 (3)
5. Хейкки Лайтинен (Финляндия) – 1,3 (1)
6. Филипп Наврат (Германия) – 1,5 (3)

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