«Осталась незаконченная история с Олимпиадой». Биатлонист Латыпов — о своей цели в спорте

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов признался, что нацелен выступить на следующей Олимпиаде.
«Начался новый олимпийский цикл. Естественно, я нацелен на то, что на следующей Олимпиаде буду выступать. У меня осталась всё-таки такая незаконченная история с этим турниром. Так что цель одна – стать лучше, убирать проблемные моменты и развиваться.
Какие-то общие контуры плана на четыре года есть, но так надолго загадывать нельзя. Ситуация в мире может измениться в любой момент, и мы сегодня не выступаем на Кубке мира, а завтра будем, например. Сегодня мы планируем одни места для сборов, а завтра будут совсем другие. И от этого тоже многое зависит в подготовке. План на сезон, безусловно, расписан, но это не догма, корректировки вносятся регулярно в зависимости от состояния», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Читайте полное интервью с Латыповым на «Чемпионате»:
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