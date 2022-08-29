«Осталась незаконченная история с Олимпиадой». Биатлонист Латыпов — о своей цели в спорте

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов признался, что нацелен выступить на следующей Олимпиаде.

«Начался новый олимпийский цикл. Естественно, я нацелен на то, что на следующей Олимпиаде буду выступать. У меня осталась всё-таки такая незаконченная история с этим турниром. Так что цель одна – стать лучше, убирать проблемные моменты и развиваться.

Какие-то общие контуры плана на четыре года есть, но так надолго загадывать нельзя. Ситуация в мире может измениться в любой момент, и мы сегодня не выступаем на Кубке мира, а завтра будем, например. Сегодня мы планируем одни места для сборов, а завтра будут совсем другие. И от этого тоже многое зависит в подготовке. План на сезон, безусловно, расписан, но это не догма, корректировки вносятся регулярно в зависимости от состояния», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное интервью с Латыповым на «Чемпионате»: