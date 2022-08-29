Эдуард Латыпов рассказал, что общался с немцем Лессером, помогавшим ему во время болезни

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал про общение с немецком биатлонистом Эриком Лессером.

«Общались ли с Лессером? Немного. Никакой политики, только про гонки коротко друг другу рассказывали. Но после того как некоторые социальные сети в России были заблокированы, я больше двух месяцев не смотрел, какие сообщения есть в директе. Более того, даже VPN не скачивал. А когда зашёл, часть даже прочитать не смог – то ли удалены, то ли так работает теперь это приложение», — сказал Латыпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Отметим, что недавно спортсмен занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, который проходит в Сочи. Первым финишировал Антон Бабиков.

Читайте полное интервью с Латыповым на «Чемпионате»: